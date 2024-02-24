Михаил Скоков почтил память 232 полицейских, погибших при исполнении обязанностей

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области принял участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Накануне, 23 февраля, в День защитника Отечества, начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков принял участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. Он почтил память погибших в командировках и при исполнении служебных обязанностей полицейских, а также принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Торжественный митинг в память о погибших полицейских состоялся на мемориальном комплексе «Солдатам правопорядка». Цветы к мемориалу возложили Михаил Скоков, руководители подразделений регионального главка МВД, председатель Челябинской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел Валерий Маскаев и сами ветераны.

«День защитника Отечества — это день мужества, доблести и чести. Это день славы, день любви к Родине. Сегодня сложный период для нашей страны, когда наши братья на передовой выполняют задачи, защищая интересы Родины, порой ценой собственной жизни. Россия была и остается великой страной, народ которой, сильный духом и верный заветам дедов и прадедов, сделает все для победы. И потому хотелось бы сегодня пожелать нашим братьям успехов в выполнении поставленных задач, удачи и скорейшей победы»,— обратился к собравшимся Михаил Скоков.

Затем начальник ГУ МВД России по региону вместе с губернатором Алексеем Текслером, сенаторами РФ, депутатами Госдумы и многими другими возложил цветы к Вечному огню. Они почтили память героев, которые пожертвовали собой за свободу и независимость страны.