Челябинцы принесли цветы к Вечному огню

Участие в церемонии принял глава региона Алексей Текслер

В честь Дня защитника Отечества в южноуральской столице состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны.

В ней приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного Собрания Олег Гербер, главный федеральный инспектор Денис Чернятьев, сенаторы и депутаты, а также Герои России и члены их семей, руководители органов исполнительной власти, военных и правоохранительных органов, представители религиозных конфессий и общественных организаций, жители Челябинска.

«Этот праздник символизирует героическую историю нашей страны, нерушимое единство армии и народа. В этот день мы чествуем наших отважных воинов, которые стоят на защите Отчизны. Южный Урал гордится своими героями разных эпох, их подвигами и боевыми победами», — отметил в своем поздравлении глава региона.

Он добавил, что сегодня уже новое поколение земляков продолжает доблестные ратные традиции, с честью выполняет воинский долг там, где это необходимо, защищая интересы России и жизни соотечественников в ходе специальной военной операции.

«Солдаты и офицеры современной российской армии — истинные наследники боевой славы своих отцов и дедов. И эта неразрывная связь поколений — основа мощи нашей страны, залог ее великого и достойного будущего», — отметил Алексей Текслер.