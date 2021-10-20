Правительство РФ выделит еще 68,6 миллиарда рублей на специальные социальные выплаты медикам, помогающим больным коронавирусом. Средства распределят по всем российским регионам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 19 октября в пресс-службе федерального правительства.
«Выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19. Предусмотренная распоряжением сумма определена на основании прогнозов по объемам компенсаций. Она предназначена для выплат медицинским работникам до конца 2021 года»,— говорится в пояснительной записке.
Минздраву РФ Мишустин поручил проследить, чтобы эти средства поступали в регионы своевременно и в полном объеме.
Кроме того, премьер-министр подписал распоряжение о выделении 482,9 миллиона рублей на выплаты для медиков, работающих в учреждениях МЧС, Минобороны, Росгвардии и ряда других ведомств.
Все средства поступят из резервного фонда правительства.
Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими в связи со сложной коронавирусной обстановкой. Михаил Мишустин поддержал ее предложение. Сегодня об этом будет доложено президенту Владимиру Путину.