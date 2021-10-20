Михаил Мишустин распорядился выделить более 68 миллиардов рублей на выплаты медикам

Средства, предназначенные для компенсационных выплат до конца 2021 года, распределят по регионам

Правительство РФ выделит еще 68,6 миллиарда рублей на специальные социальные выплаты медикам, помогающим больным коронавирусом. Средства распределят по всем российским регионам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 19 октября в пресс-службе федерального правительства.

«Выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19. Предусмотренная распоряжением сумма определена на основании прогнозов по объемам компенсаций. Она предназначена для выплат медицинским работникам до конца 2021 года»,— говорится в пояснительной записке.

Минздраву РФ Мишустин поручил проследить, чтобы эти средства поступали в регионы своевременно и в полном объеме.

Кроме того, премьер-министр подписал распоряжение о выделении 482,9 миллиона рублей на выплаты для медиков, работающих в учреждениях МЧС, Минобороны, Росгвардии и ряда других ведомств.

Все средства поступят из резервного фонда правительства.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими в связи со сложной коронавирусной обстановкой. Михаил Мишустин поддержал ее предложение. Сегодня об этом будет доложено президенту Владимиру Путину.