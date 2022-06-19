Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта

На экранах компьютеров пользователей появляются сообщения об ошибке

Американская компания Microsoft запретила пользователям из России установку Windows 10 и 11 с официального сайта. Любая попытка загрузить программное обеспечение приводит к ошибке. Об этом сегодня сообщили корреспонденты ТАСС и в этом убедился корреспондент Первого областного информационного агентства.

Поскольку на рабочем компьютере уже установлен Windows 10, мы попытались загрузить Windows 11. Однако ничего не вышло: на сайте появилось сообщение об ошибке и просьбе получить необходимую помощь в службе поддержки.

Что касается Windows 10, то, как передает ТАСС, выходит следующая ошибка: «404 — File or Directory not found». При этом, если использовать VPN, программное обеспечение устанавливается.

В самой компании ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что скачивание программных обеспечений с официального сайта Microsoft приводит к ошибке.

Напомним, 4 марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине, компания заявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России.