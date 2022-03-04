Компания Microsoft приостанавливает торговлю и услуги в России

Об этом заявил президент фирмы Брэд Смит

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируем работу с правительствами США, Европейского Союза и Соединенного Королевства, останавливая многие направления нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительств о санкциях»,

— заявил президента Microsoft Брэд Смит.