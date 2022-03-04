4 марта американская компания Microsoft заявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставления услуг в России. Связано это с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируем работу с правительствами США, Европейского Союза и Соединенного Королевства, останавливая многие направления нашего бизнеса в России в соответствии с решениями правительств о санкциях», — заявил президента Microsoft Брэд Смит.
Напомним, что вчера шведский мебельный концерн «Икея» приостанавливает свою работу в России и Белоруссии.
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