Между магнитогорскими студентами разыграют 1 млн рублей

Курорт «Притяжение» объявил конкурс на лучший проект крытого парка

1 млн рублей могут выиграть магнитогорские студенты МГТУ им Г. И. Носова за лучшую концепцию наполнения детского центра на городском курорте «Притяжение». Об отборе проектов объявили в команде парка.

Детский крытый центр на городском курорте планируют ввести в эксплуатацию в июле 2025 года, он будет рассчитан на детей и подростков.

«Наполнение центра должно отвечать потребностям возрастных групп посетителей от 3 до 18 лет. Виктор Рашников, инициатор проекта „Притяжение“, уверен, что творческая инициатива и нестандартный подход молодых магнитогорцев способны вывести городской курорт, который они фактически создают для себя, на новый уровень», — сказали в компании.

Заявки будут принимать до 17 марта. Победитель получит 1 млн, за второе и третье места разыграют гаджеты. Накануне на городском курорте презентовали проект термального комплекса.