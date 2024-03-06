В Магнитогорске появится термальный комплекс

Окунуться в горячие бассейны можно будет уже зимой 2025 года

На территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске появится термальный комплекс.

Проект предусматривает строительство 16 разноформатных помещений общей площадью 780 квадратных метров: это бани, бассейны и разнообразные зоны для релаксации, сообщили в пресс-службе ООО «Территория Притяжения».





«На территории комплекса предусмотрено разделение на возрастные зоны для привлечения клиентов, имеющих различные увлечения: шумных молодежных компаний, семей с детьми, а также тех, кто хотел бы просто расслабиться и отдохнуть. Общая площадь объекта составит 6200 квадратных метров в пределах „теплого контура“ и 3 га с учетом парковочного пространства, зеркало воды составит 1050 квадратных метров открытой поверхности. Термальный комплекс будет рассчитан на посещение 1400 человек единовременно или 4000 человек в сутки», — говорится в сообщении.

Срок реализации проекта — 11 месяцев. Термальный комплекс городского курорта «Притяжение» распахнет свои двери в 2025 году.