Метротрамвай придаст новый импульс дальнейшему развитию Челябинской агломерации

Однако масштабное инфраструктурное преображение невозможно без определенных временных трудностей

В Челябинске вступает в активную фазу строительство метротрамвая. Для строительства линии «Север — Юг» на два года будет закрыто автомобильное движение по проспекту Победы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Миндортранс региона.

Ограничение вводится уже в ближайшую субботу, 12 апреля. Для автотранспорта будет организован объезд участка строительства, также обеспечен подъезд к жилым домам и предприятиям, прилегающим к проспекту Победы.

По словам гендиректора АО «Челябинский метротрамвай» Виталия Передерия, сейчас все горожане становятся свидетелями поистине исторического события: метро, строительство которого было заморожено в областном центре на несколько десятков лет, будет реализовано в новом, современном формате.

«Прекрасно понимаю жителей, горожан, у которых ограничительные меры вызывают вопросы и недовольство. Но давайте не будем забывать, что эти неудобства временны, а метротрамвай появится в городе навсегда. В Челябинске появятся подземные скоростные участки нового вида общественного транспорта, соединенные с существующей трамвайной сетью, новые современные трамвайные вагоны, будет обновлена трамвайная инфраструктура, преобразятся остановки общественного транспорта», — отметил Виталий Передерий.

Он добавил, что проект придаст новый импульс дальнейшему развитию Челябинска, Челябинской агломерации, созданию комфортной городской среды, улучшению качества жизни южноуральцев, но «это инфраструктурное преображение невозможно без определенных временных трудностей».