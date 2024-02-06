Метели, сильный ветер и гололед сохраняются в Челябинской области

Температура воздуха пока также остается выше нормы

Сегодня, 6 февраля, в Челябинской области продолжит бушевать непогода: южноуральцев предупредили о мокром снеге, метелях, гололеде и сильном ветре. Столбики термометров при этом поднимутся до +4 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром будет около −3 градусов, днем может потеплеть до +2 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно южный от 8 до 13 метров в секунду.

В Челябинской области на юге будет около 0 градусов, на остальной территории в районе −4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −1...+4 градусов. Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега, временами с дождем. Где-то снег пройдет более умеренный. Местами метели. На дорогах гололед. Ветер южного направления от 7 до 12 метров в секунду, порывы от 13 до 18 метров в секунду.

Особенно сложной ситуация остается на юге Челябинской области. В связи этим на ряде региональных трасс до 9 часов утра введены ограничения движения для большегрузов, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси. Ограничения могут продлить.