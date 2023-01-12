Дорожники предупредили о метели и гололедице в Челябинской области 12 и 13 января

Ответственные службы перевели на усиленный режим работы

Сегодня и завтра в нашем регионе значительно ухудшатся погодные условия. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта со ссылкой на данные синоптиков, днем в четверг, 12 января, а также ночью и днем в пятницу, 13 января, на территории Челябинской области ожидается сильный ветер. Порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 14—19 метров в секунду.

Кроме того, на дорогах прогнозируют сильные снежные заносы, гололедицу от наката и метели. В связи с этим службы, отвечающие за состояние дорог, перевели на усиленный режим работы.

Действительно, согласно прогнозу областного Гидрометцентра, сегодня днем в Челябинской области наблюдается переменная облачность, преимущественно без осадков, но местами могут быть метели. Температура воздуха находится в пределах −4…−9 градусов по Цельсию (−12 градусов в горах и низинах), а ночью столбик термометра опустится до −10…−15 (в низинах до −20). Завтра днем «потеплеет» до −5…−10, а юго-западный ветер слегка утихнет до 5—10 метров в секунду, хотя прогнозируются и порывы со скоростью 15—17 м/с.

Если погода значительно ухудшается, то автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок. Если выехать все-таки нужно, то лучше всего запастись топливом и горячим питьем, а также убедиться в исправности автомобиля. Не лишним будет полностью зарядить свой телефон, чтобы в экстренной ситуации вызвать помощь.

Уже сегодня водители на юге области пожаловались на плохую видимость и сложную дорожную обстановку. В социальных сетях они делятся локациями самых сложных участков. Так, по их наблюдениям, метель продолжается под Магнитогорском по направлению в Челябинск, на дорогах Агаповского и Кизильского районов в сторону Башкортостана.