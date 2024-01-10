Метели накроют Челябинскую область

День будет морозным и ветреным

Сегодня, 10 января, день в Челябинской области будет морозный и снежный. Местами, в том числе в Челябинске, пройдут метели, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров утром покажут около −23°C, днем отметка на градуснике поднимется до −19°C. Облачно с прояснением, возможны небольшой снег и слабая метель. Ветер преимущественно южный с переходом на северо-западный 4—9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинской области в отдельных районах также ожидается небольшой снег. Не пройдут мимо некоторых районов и метели. В утренние часы будет около −20°C, местами ниже. Днем синоптики обещают от −17 до −22°C, на юге до −13°C. В горных районах температура воздуха опустится до −25°C. Ветер южного направления с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Нынешняя зима в Челябинской области выдалась снежной. Высота сугробов в столице региона уже достигла 54 сантиметров. Если сегодня выпадет еще два сантиметра, то будет побит рекорд 2001 года.