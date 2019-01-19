/ Крещенские купания на Южном Урале прошли без происшествий

Более 500 полицейских обеспечивали охрану мероприятий.

Мероприятия, посвященные празднику Крещение Господне, прошли в Челябинской области в ночь с 18 на 19 января. Участие в них приняли около 70 тысяч человек. В 37 населенных пунктах региона люди собирались на водоемах, чтобы окунуться в прорубь.

В целях обеспечения правопорядка и осуществления охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий и на маршрутах передвижения граждан было задействовано более 500 полицейских, а также приданные силы из числа сотрудников Росгвардии, работников частных охранных предприятий, представителей добровольных народных дружин и казачества. — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Также отметим, что сегодня были проведены проверки в Храмах, соборах и на территориях, где расположены купели в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Их проводили сотрудники инженерно-технических групп ОМОН Управления Росгвардии. К участию были привлечены служебные собаки.