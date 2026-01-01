Мэрия Челябинска усилила контроль за уборкой снега в праздники

Глава города Алексей Лошкин потребовал от команды максимальной мобилизации

В мэрии Челябинска прошло первое в этом году оперативное совещание. Глава города Алексей Лошкин сообщил, что муниципальные службы работают в штатном режиме, а основное внимание уделяется уборке снега после ночного снегопада и приведению в порядок общественных пространств после массовых гуляний.

Все заместители, главы районов, руководители коммунальных учреждений и дорожных подрядчиков находятся на рабочих местах.

«Выходных у нас нет. Все службы мобилизованы», — подчеркнул мэр.

Дорожным подрядчикам поставлена задача в первую очередь расчистить магистральные улицы и основные пешеходные маршруты.

«Транспорта на улицах не так много. Нужно пользоваться этим и работать максимально быстро», — отметил Лошкин.

Параллельно идет уборка тротуаров и вывоз скопившегося снега.

Главам районов поручено обеспечить расчистку всех общественных пространств после ночных гуляний. Особый контроль будут вести за подрядчиками, отвечающими за внутриквартальные проезды и подъезды к контейнерным площадкам.

«В городе-миллионнике невозможно совсем избежать локальных проблем. Однако важно, чтобы каждая ситуация была на контроле и устранялась оперативно. Именно такого подхода я требую от своей команды в эти дни», — подчеркнул мэр.

Ранее ЦКС обещал, что усилит вывоз мусора в новогодние праздники.