В Челябинске усилят вывоз мусора в новогодние каникулы

30 декабря и 1 января мусоровозы будут работать в две смены

В новогодние праздники регионы ожидает традиционный «мусорный» бум. Для оперативной уборки отходов региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами усилит график работы мусоровозов в самые загруженные дни, сообщает пресс-служба ЦКС.

Опыт прошлых лет показывает, что наибольший объем отходов скапливается в самом начале праздничной недели. Чтобы не допустить переполнения контейнеров, 30 декабря и 1 января будет организован усиленный режим работы. В эти дни техника выйдет на маршруты в две смены — утреннюю и вечернюю, после 19:00.

В остальные дни новогодних каникул вывоз ТКО будет осуществляться по стандартному ежедневному графику. Такой подход направлен на поддержание чистоты на улицах и во дворах и позволит жителям встретить праздники без лишних хлопот.

Кстати, в Челябинске установили 600 дополнительных мусорных контейнеров. Об этом на аппаратном совещании в мэрии. Власти напоминают, что парковаться у контейнеров запрещено — это мешает вывозу мусора.