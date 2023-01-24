Мэрия Челябинска через суд потребовала у ЧМК снести жилой недострой

Кирпичная четырехэтажка выглядит заброшенной много лет

Администрация города Челябинска подала в областной арбитражный суд иск к ПАО «ЧМК» с требованием признать самовольной постройкой и снести четырехэтажное недостроенное здание в Металлургическом районе. Соответствующие материалы появились в электронной картотеке арбитражных дел.

Как следует из искового заявления, администрация Челябинска считает самовольной постройкой кирпичный пристрой к жилому дому по адресу ул. Пекинская, 21. Недостроенное здание стоит на участке площадью 686 квадратных метров. Судя по внешнему виду, постройка уже много лет заброшена. Двери и окна первого и второго этажей заколочены, в остальных окнах рамы не остеклены.

Исковое заявление с требованием признать этот объект самовольной постройкой мэрия подала 19 января. Власти города хотят обязать ПАО «ЧМК» снести недострой, а в случае неисполнения решения суда — предоставить администрации право произвести снос самостоятельно с отнесением всех расходов на ответчика.

На время рассмотрения дела суд по заявлению истца запретил ПАО «ЧМК» и иным лицам вести строительные работы на спорном объекте и совершать с ним какие-либо сделки, а управлению Росреестра по Челябинской области — регистрировать здание.

ПАО «ЧМК» 23 января подало ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Предварительное судебное заседание назначено на 6 марта 2023 года.

ИА «Первое областное» запросило комментарий в пресс-службе ПАО «ЧМК».