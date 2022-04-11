Мэр Челябинска поручила главам районов найти сломанные урны

Наталья Котова предложила им лично отправиться в пешую прогулку по своим территориям

Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов прогуляться по своим территориям и выяснить, где нужно заменить сломанные урны и другие объекты, которые после зимы пришли в негодность. Соответствующее поручение она дала на аппаратном совещании 11 апреля.

«У нас по весне часть урн приходит в негодность, и их необходимо заменить. Поэтому проведите мониторинг, нужно будет просто выйти на улицу и обойти свою территорию, посмотреть, что нужно отремонтировать. Речь идет и об урнах, и об ограждениях. Нужно выйти, посмотреть и потом уже договориться с подрядчиками»,— поручила мэр.

Действительно, из-за сломанных урн как около них, так и на тротуарах и газонах после зимы скапливается большое количество мусора.

Также на аппаратном совещании мэр поручила разобраться, кто будет убирать территории, которые принадлежат собственникам зданий без арендаторов.