В Челябинске управляющие компании начали приводить в порядок дворы

Официально массовые субботники в регионе стартуют 18 апреля

Несмотря на то что официально субботники в Челябинске еще не начались, подрядные организации и управляющие компании уже проводят необходимую уборку. Замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании призвал выходить на уборку предпринимателей — владельцев магазинов, кафе, салонов, а мэр Наталья Котова поручила разобраться с тем, кто будет убирать территорию, которая принадлежит собственникам зданий без арендаторов.

«Есть помещения, на которых написано „аренда“, то есть в них не размещаются организации, и нужно будет связаться с собственниками для того, чтобы они подумали, как они приведут прилегающие территории в порядок»,— поручила главам районов Наталья Котова.

Точные даты начала субботников в Челябинске будут названы позднее.

Как ранее сообщал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, субботники в регионе пройдут в период с 18 апреля по 6 мая. Однако некоторые города региона планируют начать уборку раньше. Так, глава Копейска Андрей Фалейчик поручил начать городские субботники уже на этой неделе. Особое внимание будет уделено зеленым зонам, общественным пространствам и прибордюрным участкам дорог.