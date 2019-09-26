«Меня кормят раз в сутки»: жительница Магнитогорска случайно услышала жалобу пациента дома престарелых

Женщина позвонила в пансионат, чтобы поговорит об устройстве в него своей родственницы, но передумала.

В группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» местная жительница опубликовала пост о том, что случайно пообщалась с пациентом одного из домов престарелых города. Подписчица рассказала, что клинику ей посоветовали знакомые, которые отзывались об учреждении положительно. Первый звонок, по ее словам, она сделала в 15:10, но на другом проводе трубку не подняли. Через 4 часа женщина набрала номер снова, так как на сайте клиники было указано, что он круглосуточный.

«Трубку взял, я так понимаю, пациент, который стал жаловаться на пребывание в данном стационаре. Рассказывал, что его кормят раз в сутки, что ему там, я так поняла из разговора, очень не хорошо, и в конце разговора — просто рыдания в трубку, что его сдала туда дочь. Я просто в шоке, для своей хотели как лучше, а получается так», — сетует подписчица, пожелавшая остаться анонимной.

Женщина была обеспокоена произошедшим настолько, что желание передавать свою родственницу в стационар отпало на корню. Автор поста, помимо жалобы в соцсети, обратилась в полицию Магнитогорска.

«Да, мы об этом случае знаем. В полицию Левобережного района поступил сигнал. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Магнитогорску.

На сайте медицинского центра обещают, что пациент в учреждении будет окружен бережным уходом, а также получит необходимую квалифицированную терапию. Корреспондент сайта «Первый областной» связался с руководством организации с просьбой прокомментировать случившееся. В медучреждении заверили: произошло недоразумение.

«24 сентября 2019 года в 18:50 пациентка центра обратилась с просьбой позвонить с городского служебного телефона родственникам. Ей была предоставлена возможность позвонить, поскольку она жаловалась на недостаточное внимание и посещения родных. В это же время поступил входящий звонок, на который и ответила пациентка, поскольку находилась у аппарата. Дежурная медсестра не присутствовала при разговоре, была вызвана другим пациентом в палату», — сообщила директор медицинского центра, на который поступила жалоба.

Также в учреждении заверили, что других жалоб от пациентов и их родственников не поступало. Кроме того, поступивший сигнал уже проверила полиция, и описанные факты подтверждены не были.