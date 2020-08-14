«МегаФон» наращивает прибыль в период пандемии

Компания представила результаты работы по II кварталу текущего года.

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Российский оператор связи подводит финансовые итоги текущего квартала: согласно опубликованному отчету влияние пандемии на ряд показателей оказалось существенным, однако «МегаФону» удалось развить сеть и улучшить качество связи, сократить долговую нагрузку и продемонстрировать позитивную чистую прибыль.

Аналитики компании отмечают снижение сервисной выручки на 6,9% и выручки от продажи оборудования и аксессуаров — почти на 25%. Сказались карантинные ограничения, в частности, закрытие многих точек розницы, запрет на выезд за границу и, как следствие, падение роуминговых доходов, а также предоставление компанией бесплатных услуг в карантин для сохранения комфортных условий и качества услуг для клиентов.

«На протяжении всего квартала мы поддерживали абонентов — открыли доступ к собственным платформам „МегаФон ТВ“, „МегаФон Образование“ и „МегаФон Игры“, обнулили стоимость трафика на популярные мессенджеры, сервисы доставки еды, онлайн-аптеки и образовательные порталы», — объясняет генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

В то же время вынужденная изоляция увеличила спрос на домашний интернет и облачные решения — за счет этого «МегаФон» зафиксировал 1% прироста фиксированной выручки. Положительная динамика заметна и в цифровом сегменте.

«Главным образом за счет роста потребления видеосервисов и прочих контент-услуг в изоляции, услуг, связанных с организацией удаленного доступа, услуг анализа больших данных, а также благодаря новым контрактам на мобильные АТС, М2 М услуги цифровая выручка показала рост на 37%», — комментирует финансовый директор компании Никита Орлов.

Особого внимания заслуживает досрочное погашение долговых обязательств, что в конечном счете увеличило чистую прибыль на 35,2% — до 4 млрд рублей.

Удалось сохранить абонентскую базу на уровне прошлого года: сейчас услугами оператора пользуется 75,4 млн человек. На 4,2% выросло число пользователей передачи данных, и почти на 15% — количество зарегистрированных в «МегаФоне» 4G-устройств .

Возрастающая нагрузка, потребность клиентов в высоком качестве связи стала стимулом для запуска новой линейки тарифов и активного развития сети.

«Мы скорректировали план строительства базовых станций, реализовав в первом полугодии 80% годового плана по развитию сети. Рост и перераспределение нагрузки потребовали от наших специалистов постоянного мониторинга и оперативной реакции на изменения значений», — отмечает генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Во II квартале компания увеличила количество станций до 189 тысяч, введено в эксплуатацию 4 тысячи в стандарте LTE и LTE Advanced. За это оператор удостоился звания лучшего по скорости мобильного интернета в России согласно исследованию международного агентства Ookla.

Несмотря на масштаб проведенной работы, представители компании отмечают необходимость дальнейших усилий и принятия новых мер по оптимизации бизнеса под воздействием внешних вызовов.