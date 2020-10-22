«МегаФон» проанализировал телевизионные интересы южноуральцев

В период пандемии возросла посещаемость онлайн-кинотеатров.

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Самоизоляция вызвала повышенный интерес к онлайн-кинотеатрам . Трендом стало возвращение к просмотру культового сериала прошлых лет — «Игры Престолов» и интерес к недавнему сериалу «Гранд» российского производства. В среднем с начала 2020 года их посмотрел каждый пятый пользователь сервиса «МегаФон ТВ». В целом на одного зрителя мобильного телевидения на Южном Урале приходится уже 12 просмотренных многосерийных лент.

В список самых востребованных сериалов наряду с признанными шедеврами — «Игрой Престолов» и «Грандом» — также вошли «Содержанки», «Фитнес», «ЧИКИ». Такие данные получили аналитики «МегаФона», изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте «МегаФон ТВ».

Если при выборе многосерийных лент жители Челябинской области в основном отдают предпочтение жанру комедии — 38%, то в фильмах больше склоняются к фантастике, боевикам и триллерам. На них в общей доле просмотров приходится 49%. В топе этой категории — «Джокер», «Джентльмены», «Ford против Ferrari», «Плохие парни навсегда», «Заражение».

«Челябинцы показали себя активными пользователями мобильного телевидения в этом году. В Уральском регионе нас обошли только соседи из Свердловской области и ХМАО, мы разместились на почетном третьем месте. Пандемия внесла определенные ограничения в жизнь людей, переориентировав нашу работу и увлечения в онлайн-режим. Например, наш мобильный кинотеатр стало посещать на 16% больше абонентов компании», — комментирует директор «МегаФона» в Челябинской области Анна Козлова.

На «МегаФон ТВ» доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.