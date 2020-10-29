16 ноября начнет свою работу компания «МегаФон 1440», которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания «МегаФон» намерен направить в ближайшие два года 6 млрд рублей.
«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из
Услугами «МегаФона» уже пользуются 75,4 млн клиентов. Сейчас компания реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной
«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач.
Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи — возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных — от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.
«Мы уверены, что за гибридными
По словам руководителя компании, наземной связью сегодня покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Такие расходы сопоставимы с вложениями в спутниковые системы.
«Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи — нынешних, завтрашних и послезавтрашних. „МегаФон“ всегда мыслит технологиями будущего. Мы готовы к серьезному изучению и — главное — созданию коммерчески успешных спутниковых сетей», — подчеркнул Геворк Вермишян.
Генеральный директор «МегаФона» объяснил, что новый способ доставки сигнала до клиентов оператора даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты — от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов. Технология позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи на территории России и всего мира.
«Мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой и готовы сделать шаг в космос», — подытожил Геворк Вермишян.