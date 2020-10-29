«МегаФон» инвестирует 6 млрд рублей в разработку системы спутниковой передачи данных

Технология позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи на территории России.

Послушать 00:00

16 ноября начнет свою работу компания «МегаФон 1440», которая займется исследованиями использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления высокоскоростной передачи данных. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания «МегаФон» намерен направить в ближайшие два года 6 млрд рублей.

«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с текущей должностью управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов «МегаФона» и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования — как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке — и испытает их на земле и в космосе.

Услугами «МегаФона» уже пользуются 75,4 млн клиентов. Сейчас компания реализует масштабный проект Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию по дну океана вдоль Арктической зоны России с совокупным объемом инвестиций около 70 млрд рублей.

«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых , экономическую. Мы нацелены разработать такую модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых , мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров . Цель, которую мы ставим перед собой, — достаточно амбициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача — протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от „МегаФон 1440“ мы рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет», — прокомментировал Алексей Шелобков.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи — возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных — от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями — будущее. Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

По словам руководителя компании, наземной связью сегодня покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Такие расходы сопоставимы с вложениями в спутниковые системы.

«Единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является конвергенция наземной и спутниковой связи. С ее появлением мы получим универсальную транспортную сеть для всех поколений связи — нынешних, завтрашних и послезавтрашних. „МегаФон“ всегда мыслит технологиями будущего. Мы готовы к серьезному изучению и — главное — созданию коммерчески успешных спутниковых сетей», — подчеркнул Геворк Вермишян.

Генеральный директор «МегаФона» объяснил, что новый способ доставки сигнала до клиентов оператора даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты — от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов. Технология позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи на территории России и всего мира.

«Мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой и готовы сделать шаг в космос», — подытожил Геворк Вермишян.