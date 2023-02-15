Каждый год онкоцентр принимает на лечение около 20 ребятишек. Терапия проходит в рамках дневного стационара. Дети вместе с родителями приходят на сеанс длительностью 10—15 минут.«Самое сложное — добиться, чтобы ребенок лежал неподвижно. Но мы заранее приглашаем детей посмотреть, как проходит лечение у других пациентов. Такой период адаптации может длиться неделю. А во время сеанса иногда идем на хитрость: на одном из ускорителей есть декоративная подсветка с тропическим рисунком, мы предлагаем ребенку найти мартышку или кенгуру на этой лампе в каньоне ускорителя, чтобы ребенок не испытывал страх и успокоился. А еще включаем аудиосвязь с родителем, чтобы мама или папа могли поддержать малыша», — говорит Александр Ложков.
Напомним, линейный ускоритель позволяет лечить опухоли головы, шеи, грудной клетки, малого таза, брюшной полости, центральной и периферической нервной системы, а также опухолевые заболевания лимфоидной ткани. В тяжелых случаях пациенту нужны 30—35 сеансов облучения, а иногда достаточно одного.
Кстати, в Челябинской области каждый год проходят «Игры победителей» для детей, поборовших рак. Их проводит благотворительное движение «Искорка Фонд».