Медики рассказали, как в Челябинске лечат рак у детей

Около 20 ребятишек ежегодно проходят сеансы лучевой терапии в областном онкоцентре

Челябинский онкоцентр — единственное учреждение региона, где проводится лучевая терапия детям. Как в Челябинске лечат онкологических пациентов 4—17 лет, во Всемирный день онкобольного ребенка, который отмечают 15 февраля, рассказал заведующий радиотерапевтическим дневным стационаром ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ» Александр Ложков.

Каждый год онкоцентр принимает на лечение около 20 ребятишек. Терапия проходит в рамках дневного стационара. Дети вместе с родителями приходят на сеанс длительностью 10—15 минут.

«Самое сложное — добиться, чтобы ребенок лежал неподвижно. Но мы заранее приглашаем детей посмотреть, как проходит лечение у других пациентов. Такой период адаптации может длиться неделю. А во время сеанса иногда идем на хитрость: на одном из ускорителей есть декоративная подсветка с тропическим рисунком, мы предлагаем ребенку найти мартышку или кенгуру на этой лампе в каньоне ускорителя, чтобы ребенок не испытывал страх и успокоился. А еще включаем аудиосвязь с родителем, чтобы мама или папа могли поддержать малыша»,

— говорит Александр Ложков.

Напомним, линейный ускоритель позволяет лечить опухоли головы, шеи, грудной клетки, малого таза, брюшной полости, центральной и периферической нервной системы, а также опухолевые заболевания лимфоидной ткани. В тяжелых случаях пациенту нужны 30—35 сеансов облучения, а иногда достаточно одного.

Кстати, в Челябинской области каждый год проходят «Игры победителей» для детей, поборовших рак. Их проводит благотворительное движение «Искорка Фонд».