Под Челябинском пройдут «Игры храбрых» для победивших рак ребятишек

Участников ждет километровая полоса препятствий и мастер-классы

Через неделю, 1 октября, пройдут «Игры храбрых» для детей, одержавших победу над онкологией. На большой праздник соберутся более ста семей со всей Челябинской области, сообщает пресс-служба благотворительного движения «Искорка Фонд».

«В основе этого семейного реабилитационного мероприятия своеобразная „гонка героев“, но адаптированная под детей и родителей всех возрастов, с любыми физическими данными. Участники пройдут полосу препятствий протяженностью около одного километра. После этого детей ждут творческие мастер-классы, медали и подарки»,

— замечают в пресс-службе.

В «Искорке» говорят, что все участники праздника уже герои. Например, Влад Родионов во время борьбы с онкологией полностью потерял зрение, но другие люди об этом не подозревают: Влад собирает на скорость кубик Рубика, катается на роликах и велосипеде, играет на баяне и мастерски сражается в пин-понг.

Настя Тимофеева участвует в гонке не первый раз. Благодаря Играм она поверила в себя и нашла верных друзей. Известный челябинский паралимпиец Вадим Алешкин помог Анастасии получить современный протез ноги. В этом году девушка поступила в УралГуФК — она мечтает стать учителем физкультуры.