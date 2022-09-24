«В основе этого семейного реабилитационного мероприятия своеобразная „гонка героев“, но адаптированная под детей и родителей всех возрастов, с любыми физическими данными. Участники пройдут полосу препятствий протяженностью около одного километра. После этого детей ждут творческие мастер-классы, медали и подарки», — замечают в пресс-службе.
В «Искорке» говорят, что все участники праздника уже герои. Например, Влад Родионов во время борьбы с онкологией полностью потерял зрение, но другие люди об этом не подозревают: Влад собирает на скорость кубик Рубика, катается на роликах и велосипеде, играет на баяне и мастерски сражается в пин-понг.
Настя Тимофеева участвует в гонке не первый раз. Благодаря Играм она поверила в себя и нашла верных друзей. Известный челябинский паралимпиец Вадим Алешкин помог Анастасии получить современный протез ноги. В этом году девушка поступила в УралГуФК — она мечтает стать учителем физкультуры.
Остается добавить, что «Игры храбрых» проходят при поддержке Минсоца Челябинской области и частных спонсоров. Площадка не изменилась — ребята их родители встретятся на территории загородного комплекса «Лесная застава» в Сосновском районе.
Между тем единое пособие на детей введут в России с января 2023 года. Оно заменит уже существующие виды выплат.