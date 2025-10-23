Медики расширили список осложнений от гриппа

Лечить взрослых от вируса начнут по новым правилам

Специалисты Минздрава России обновили клинические рекомендации по диагностике и лечению гриппа. Изменения теперь предполагают проведение ПЦР-тестов для всех людей с симптомами заболевания, а не только тех, кто госпитализирован или представляет группу риска.

В перечень предложенных для терапии медикаментов больше не входит «Кагоцел», но возвращен «Эргоферон» и включены иные средства: «Атериксен», «Рафамин», «Инозин пранобекс», «Таурактант». В качестве жаропонижающего предписано сочетать ибупрофен и парацетамол.

Документ также содержит расширенный ряд вероятных осложнений от перенесенного гриппа в виде менингита, энцефалита, ложного крупа, острой дыхательной и циркуляторной недостаточности, отека мозга и других состояний, которые ранее не всегда связывали именно с вирусом.

Эпидемию гриппа в этом сезоне ожидают в декабре, а наибольшее количество заражений прогнозируют на январь. Предполагается циркуляция вирусов гриппа A (включая H1N1 и H3N2) и B.

