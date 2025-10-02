Сезонный подъем ОРВИ на Южном Урале ожидают в конце октября — начале ноября

У жителей Челябинской области еще есть время для вакцинации

Минздрав Челябинской области призывает работодателей активнее вакцинировать сотрудников. По словам заместителя министра здравоохранения региона Нелли Верзаковой, сейчас привито лишь 27% взрослых, тогда как для формирования коллективного иммунитета необходимо не менее 60% — около двух миллионов жителей. Ситуация с ОРВИ остается неэпидемической, фиксируется небольшой прирост заболеваемости. Специалисты прогнозируют ранний сезонный подъем — уже в конце октября и в ноябре. До этого времени рекомендуется сделать прививку. Об эпидситуации рассказали эксперты на пресс-конференции в chel.aif.ru.

Минздрав обращает особое внимание на вакцинацию работников сфер с высоким риском контактов: торговли, общепита, транспорта, социальных услуг, образования и медицины. Руководителям предприятий предложено организовывать прививки на рабочих местах: вакцину можно получить в поликлиниках для взрослых и детей, также допустима закупка альтернативных препаратов и выезд медработников на предприятия.

Главный внештатный инфекционист регионального минздрава Елена Лебедева отметила, что коронавирусная инфекция в настоящее время рассматривается как одна из ОРВИ и преимущественно протекает легко. Госпитализация требуется, как правило, людям старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. Профильные ведомства продолжают мониторинг, новые штаммы «Стратус» и «Нимбус» не влияют на тактику диагностики и лечения.

За последнюю неделю в области зарегистрировано чуть более 25 тысяч случаев ОРВИ — на 8% больше, чем неделей ранее. Случаев гриппа не выявлено. По данным министерства образования, на карантин закрыта одна школа, в 49 образовательных организациях отдельные классы переведены на дистанционное обучение.