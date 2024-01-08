Медик просит челябинцев не увлекаться диетами после праздников

Есть более безопасные способы вернуться в прежнюю форму

С началом первой рабочей недели энтузиасты готовы ринуться в бой за красивое тело и за карьеру. Люди дают себе обещание сесть на диету, нагрузить себя тренировками, перевыполнить план на работе. Главный врач Челябинского областного центра медпрофилактики Ольга Агеева не советует взваливать на себя повышенные обязательства.

«Начинайте с простых и легких дел, постепенно переходя к более сложным», — рекомендует Ольга Агеева.

Для начала как можно чаще бывайте на улице, гуляйте на свежем воздухе. Такие прогулки укрепляют здоровье.

Замените лифт на лестницу, выходите на улицу в обеденный перерыв, предлагает специалист. Или попробуйте выйти из автобуса или трамвая на одну-две остановки раньше, чем нужно.

«Напоминаю, что ВОЗ рекомендует каждую неделю уделять 2,5 часа умеренной или 75 минут интенсивной физической активности. Это жизненно необходимо для организма — при гиподинамии риск ранней смерти выше на 33%, а также увеличивается риск развития онкологических заболеваний», — говорит специалист.

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