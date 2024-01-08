Как настроиться на работу после долгих каникул

Эксперты дали советы рядовым работникам и руководителям

Выходить с каникул, как и после отпуска, отнюдь непросто. Эксперты портала hh.ru дали челябинцам несколько актуальных советов, которые помогают настроиться на рабочий лад.

Прежде всего, эксперты рекомендуют не противиться желанию поболтать о том, что было в новогодние праздники.

«Руководителей отвлекающие от работы разговоры по понятным причинам раздражают — в январе и так мало рабочих дней. Есть простой выход: можно выделить для такого общения конкретное время — собрать команду на неформальную планерку. Такая встреча даст выход эмоциями и послужит хорошим стартом для работы. А подчиненным не нужно вступать в жаркие споры, если начальник нервничает из-за общего расслабленного настроя. Поболтать о новогодних событиях можно в обеденный перерыв», — отмечают эксперты.

Еще один совет — начинать работу с малого и решать творческие задачи. В первые дни можно проверить, не остались ли незамеченными важные письма в почте, навести порядок в органайзере: вспомнить, какие первоочередные дела перешли с прошлого года, закрыть устаревшие задачи, разобрать копилку идей и обсудить планы с коллегами.

Руководителям в первые дни следует оценить, как разные сотрудники справляются с адаптацией к работе. Одному помогает своевременная критика или рабочий совет, а другого нужно приободрить и похвалить.

Подчиненным советуют не требовать от себя слишком многого. После праздников сложно втянуться всем. Стоит прислушаться к своему организму и придерживаться ЗОЖ.