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/ Ведущая медицинского «Ревизорро» остановила работу в медцентре Челябинска

Ведущая медицинского «Ревизорро» остановила работу в медцентре Челябинска

Представители сети клиник возмущены поведением съемочной группы программы.
сегодня в 14:20
  |  Общество

Сеть экспертных клиник «Ситимед», чьи медцентры расположены в Челябинске, пожаловалась на съемочную группу телеканала «Пятница». Она нежданным гостем появилась 15 и 16 февраля в нескольких отделениях «Ситимеда». По кабинетам ходила Оксана Щербакова, ведущая шоу «Ревизорро: Медицинно». Съемочная группа наведалась и в главный офис, где расположена лаборатория, и требовала, как сообщают представители медцентра, показать ей посетителей, которых там вовсе не принимают.

За эти два дня клиники понесли значительные убытки. Колл-центр был парализован 16 февраля в течение 2-х часов, соответственно не было связи с пациентами. Безусловно, в деятельности любой медицинской организации есть ошибки, и «Ситимед» не исключение, но «не ошибается тот, кто ничего не делает», но разве варварские набеги со стороны телевизионщиков способствуют улучшению качества медицинского обслуживания и созданию комфортных условий для пациентов? — сообщила сайту «Первый областной» директор по развитию клиники «Ситимед» Екатерина Ударцева

Действия съемочной группы в медцентре считают непрофессиональными и неэтичными.

Бригада съемочной группы из восьми человек, включая трех охранников-амбалов, вела себя крайне хамски и вызывающе по отношению не только к персоналу клиники, но и к ожидающим своего приема семье и беременной женщине. На возражение пациентки «не производить съемку» ведущая не реагировала, продолжая по-хозяйски, без медицинского халата и головного убора, шагать по кабинетам, провоцируя персонал, создавая шум. — продолжила Екатерина Ударцева.

Перед клиентами, столкнувшимися с проблемой в виде съемочной группы, пришлось извиняться «Ситимеду».

Напомним, съемочная группа телеканала «Пятница» не в первый раз приезжает в Челябинск. Дважды в городе проходили съемки «Ревизорро», один раз «Магазинно».

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