Кастинг проекта «Лица-3» завершается. Победителей объявят 23 июля

В отборе приняли участие и посетители торгового комплекса «Алмаз»

Сегодня, 20 июля, заканчивается кастинг телепроекта «Лица-3», в ходе которого ОТВ набирает новых телеведущих.

В ТРК «Алмаз» второй день в режиме реалити-шоу жюри телеканала ОТВ проводит отбор новых сотрудников. Каждый из соискателей демонстрирует свои артистические способности, поэтому кастинг напоминает открытый концерт. Некоторые привлеченные выступлениями посетители ТРК тоже решили принять участие в конкурсе. И даже один из технических сотрудников, обеспечивающих кастингу прямой эфир, почувствовал в себе потенциал и заявился на конкурс. В результате второй день проекта растянулся: в 17:00 из пятидесяти кандидатов жюри успело отсмотреть только половину.





Стоит отметить, что в кастинге «Лица-3» принимают участие и журналисты ОТВ Дмитрий Завадский и Ксения Кныш, а также победительница предыдущего сезона Александра Прессель.

Победители проекта будут объявлены в пятницу, 23 июля.