/ Маленькой Резеде нужны занятия с врачами, чтобы научиться разговаривать

Курс реабилитации поможет девочке развить речь.

Героем рубрики «Добрые среды» снова стала Резеда Аминева. Девочке нужно продолжать курс реабилитации. Упорные занятия с врачами, попасть на которые Резеде помогли читатели сайта «Первый областной», дали результат: девочка начала выговаривать слова, может отвечать на вопросы, которые ей задают. Кроме того, Резеда безошибочно угадывает предметы, различает формы и цвета.

Сейчас успехи у нее в работе с логопедом, психологом, она научилась смотреть, отвечать, эмоционально стала контактна, доступна к контакту, поэтому есть надежда к хорошей реабилитации, научению общению с обществом. — рассказала врачи НИИ неврологии и педиатрии Наталья Токарь.

Резеде, чтобы закрепить результат и добиться большего прогресса, нужен еще один курс реабилитации. Семья Аминевых не может оплатить его самостоятельно. Они расплачиваются по кредитам за предыдущее лечение дочери, до обращения в фонд «Добрый Волшебник».

Но помочь Резеде могут читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на номер 900. Указать слово «Феникс» и сумму пожертвования через пробел. Сумма спишется с банковской карты.