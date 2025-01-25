Медбрат из Челябинской области рассказал, почему ответил губернатору «нет»

Алексей Текслер спросил 20-летнего парня из Чебаркульского района о дальнейшем обучении



Во время визита главы региона в амбулаторию Травников 14 января Артем Салыкаев работал на посту в отделении сестринского ухода. В один миг он стал звездой, когда при осмотре стационара к нему подошел губернатор.

Глава региона спросил Артема, собирается ли он учиться дальше. Оказалось, медбрат не рассматривает поступление в вуз — мало бюджетных мест. Министр здравоохранения Татьяна Колчинская напомнила, что можно воспользоваться целевым обучением и потом работать в родной амбулатории. Артем признался, что это не входило в его планы.

«Пользуйся, пока перед тебе министр учиться предлагает», — сказал Алексей Текслер.

Позднее мы нашли Артема и попросили рассказать о себе и дальнейших планах.





Медбрату 20 лет, он из деревни Камбулат Чебаркульского района. Окончил Аргаяшский медицинский колледж по специальности «сестринское дело». После окончания колледжа хотел работать в Чебаркуле, но там не было вакансий. Пошел работать во врачебную амбулаторию села Травники, трудится там с сентября — в процедурном кабинете, в дневном стационаре. Сейчас работает круглосуточном стационаре.

В обязанности Артема входит уход за пациентами, инъекции, работа с таблетками, с историями болезни, ведение медицинской документации.

«У нас в отделении лежат пожилые пациенты, которые нуждаются в особом уходе. К каждому нужен индивидуальный подход. Ведь в этом возрасте у многих дефицит внимания и общения. Приятно видеть улыбку и добрые слова от пациентов. Значит, моя работа выполнена хорошо»,— говорит молодой человек.

Вот что рассказывает медбрат о беседе с губернатором и министром здравоохранения.

«Ко мне подошли, я растерялся. Спрашивает, чем занимаетесь. Я говорю, работаем. Я как раз вклеивал результаты анализов в истории болезни пациентов», — вспоминает Артем.

Почему же молодой человек не выразил желания учиться дальше, когда первые лица региона ему это предложили?

— Я изначально хотел выучиться на врача. Но из-за коронавируса у нас 10-11 классы не открыли. Учителя сказали «вы испортите аттестат». Я узнал, что на медицинскую специальность можно поступить и в колледж. И поступил после девятого класса, успешно его окончил. После этого хотел учиться дальше. Поехал в медакадемию, там мне сказали, что бюджетных мест мало, шансов пройти почти нет. Что студенты с золотыми медалями-то не все проходят, а учеба в медколледже не дает преимуществ при поступлении. И я не стал поступать, — честно отвечает Артем.

— Если бы поступили, какую бы выбрали специализацию?

— Я спортом занимаюсь. Весь мой круг общения постоянно связан с травмами. Из всех специфик мне ближе хирургия и травматология. Пробовал себя в хирургии — понял, что могу. Практику проходил в Областном травматологическом ортопедическом центре, мне безумно понравилась травматология. К сожалению, сейчас поступать тяжело, бюджетных мест очень мало.

— Вы не воспользовались возможностью учиться по целевому набору. Почему?

— Поймите меня правильно. Бюджетное — это когда ты отучился и куда захотел, туда и поехал работать. И никому не должен. А по целевому ты должен после учебы работать непосредственно здесь. А если обстоятельства сложатся так, что я не смогу окончить обучение и мне надо будет возместить эту сумму, которую за меня выплачивало государство? Я на такие риски не готов.

— Разве не стоит хотя бы попытаться поступить на бюджет?

— Можно попробовать. Когда я хотел поступать после медколледжа, и понял, что не пройду... Знаете, как по рукам ударили. Я решил пока остановиться. Работаю, нарабатываю опыт по своей профессии, набиваю руку. Думаю, что придет осознание, что этого недостаточно. Тем более, что профессии «медбрат» нет, в документации пишется «медсестра». Надо идти дальше.

— Артем, вы были студентом совсем недавно. Какие воспоминания остались о колледже?

— Хотелось бы поблагодарить преподавателей колледже за знания, что они мне дали. Там работают грамотные, знающие свою работу люди. У меня остались лучшие воспоминания о студенческих годах.

Материал подготовлен ИА «Первое областное».