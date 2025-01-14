В Чебаркульском районе завершена программа строительства и капремонта ФАПов

Губернатор поставил новые задачи по развитию объектов здравоохранения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил создать все условия для оказания качественной медпомощи жителям Чебаркульского района. В ходе визита в муниципалитет глава региона поставил новые задачи по развитию здравоохранения, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Капитальный ремонт и строительство новых ФАПов в Чебаркульском районе в целом уже завершено. Сейчас переходим на крупные объекты амбулатории, где совмещена и поликлиника, терапевты работают, ну и, соответственно, дневной и обычный стационар», — рассказал Алексей Текслер.

Так, в селе Травники отремонтирована амбулатория, к которой прикреплены около 8 тысяч человек.

Здесь заменили водопровод, канализацию, вентиляцию, системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, наружного освещения, провели внутренние работы и благоустройство, купили новое медоборудование.

В декабре 2024 года здание введено в эксплуатацию.

В ходе визита в медучреждение глава региона пообщался не только с медперсоналом, но и с пациентами, которые оценили новые условия приема.

«В Чебаркульском районе у нас в планах в этом году отремонтировать капитальную амбулаторию в Кундравах и в следующем году — в Филимоново», — сообщил журналистам Алексей Текслер.