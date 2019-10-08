Мечи Победы для городов-героев отливают в Челябинской области

Оружейники Златоуста создадут более 40 драгоценных экземпляров.

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Оружейники Челябинской области готовят подарки для городов воинской славы России. Мастера из Златоуста изготавливают особые мечи: с длинными клинками, покрытые золотом высшей пробы. Каждое орудие украшают полудрагоценными камнями, которыми славится Урал: красными гранатами и голубыми топазами. Первые символизируют пролитую кровь, вторые — мир.

Весит каждое орудие 5 килограммов. Его длина — 1,2 метра. На ножнах — Орден Победы, годы война и портреты русских полководцев. На одной стороне самого клинка — надпись «Городу воинской славы», на другой — изречение Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Отличаются у мечей только рукояти — их украшают изображением герба города-героя, которому предназначается подарок.

«Мечи изготовлены из латуни с добавлением драгоценных камней. Нашими мастерами проделана кропотливая ручная работа. Это не штамповка, это ручной труд»,— рассказала Ольга Максимова, начальник производства оружейной фабрики Златоуста.

Драгоценные подарки от Южного Урала получат более 40 городов. Среди них Старый Оскол, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Керчь и другие. Около 20 драгоценных экземпляров уже готовы и ждут отправки адресатам.

В 2020 году будет отмечаться 75 годовщина Победы. На предыдущий юбилей — 70-летие — мастера Златоуста тоже готовили сувениры для городов-героев. Тогда оружейники отлили 9 мечей.