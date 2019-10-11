«Кто с мечом придет…»: 45 клинков из Златоуста отправятся в города воинской славы

Алексею Текслеру представили оружие, выкованное к 75-летию Победы.

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Губернатору Челябинской области представили мечи, которые выковали златоустовские умельцы к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Вес каждого из них достигает 4,5 кг, а длина 1,2 метра, где: 1 метр — это клинок, а остальные 20 см — рукоять.

«Всего изготовлено 45 мечей. На их изготовление ушло полгода. В запасе есть еще 2 меча. Если появится возможность, их получат Одесса и Киев», — передает с места событий корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Меч, который держал в руках и рассматривал челябинский губернатор, к примеру, отправится в Дмитров.

Ножны орудий украшают Орден Победы, портреты русских полководцев, и указаны годы войны. На клинке выгравированы надписи: «Городу воинской славы» и фраза Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Каждый из них имеет уникальную особенность — это выгравированный герб того города, которому он предназначен.

Напомним, в прошлом году златоустовские оружейники ко Дню победы отлили 9 подарочных мечей.