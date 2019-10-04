«Мечел-Кокс» внедряет новые экологичные технологии

Завод продолжает курс на техническое перевооружение.

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Завод «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») в рамках соглашения о сотрудничестве в области экологии, подписанного с Минприроды РФ, Росприроднадзором и Правительством Челябинской области, завершил масштабную реконструкцию цеха улавливания. Новая технология очистки продуктов коксования позволяет сократить выбросы загрязняющих веществ на 132 тонны в год.

Модернизация коснулась бензольного отделения Цеха улавливания № 1. При реконструкции внедрена технология закрытого цикла охлаждения коксового газа в теплообменной аппаратуре, без контакта используемой при этом оборотной воды с атмосферным воздухом, что исключает выбросы загрязняющих веществ. На градирне охлаждается лишь чистая техническая вода, которая обеспечивает работу теплообменников и не соприкасается с коксовым газом.

Данная технология относится к передовым доступным технологиям, для претворения ее в жизнь потребовалось построить новую градирню, две новые насосные станции, установить спиральные теплообменники и специальное контрольно-измерительное оборудование.

Модернизация узла охлаждения с внедрением современных технических решений позволит «Мечел-Коксу» полностью ликвидировать значимый источник выбросов бензола, фенола, нафталина, сероводорода. В результате объем выбросов, в частности по бензолу, сократится на 44%, по сероводороду на 31%, фенолу на 15%, нафталину на 8%.

«Цех улавливания № 1 — не первое подразделение ООО „ Мечел-Кокс “, модернизированное в рамках комплексного плана Группы „Мечел“ по снижению выбросов в атмосферу. В конце 2017 года подобная система закрытого цикла охлаждения коксового газа меньшей мощности запущена в цехе улавливания № 2. Реализация этого проекта позволила сократить выбросы более чем на 40 тонн в год. В 2018 году реконструирована система газоотведения коксовой батареи № 7. В результате выбросы в атмосферу сократились на 9 тонн в год. Также в 2018 году произведен капитальный ремонт пекококсового блока № 4, благодаря которому улучшено качество пекового кокса, повышена энергоэффективность и экологическая безопасность производства. На 15–20% сократились выбросы на неорганизованных источниках (дверях, люках агрегата), а также улучшились условия труда работников»,— отметил директор управления производственного планирования и технического развития П АО «Мечел» Антон Левада.

Реконструкция началась в 2018 году. Для реализации проекта построены две новые насосные станции для «грязной» и «чистой» воды, новая градирня для охлаждения «чистой» воды, установлены четыре спиральных теплообменника фирмы «Альфа-Лаваль» и контрольно-измерительные приборы. Проведены пусконаладочные работы.

Инвестиции в модернизацию бензольного отделения Цеха улавливания № 1 составили 130 млн рублей.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы современного оборудования цеховая трансформаторная подстанция будет модернизирована с увеличением мощности.

«„ Мечел-Кокс “ продолжает курс на техническое перевооружение, которое позволит предприятию соответствовать самым строгим экологическим стандартам. При реконструкции Цеха улавливания № 1 применяются передовые доступные технологии», — прокомментировал управляющий директор завода «Мечел-Кокс» Николай Мотин.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также отметил важность преобразований, происходящих на «Мечел-Коксе» .

«Модернизация цеха — это те улучшения, которые люди смогут ощутить. Теперь опасные вещества будут улавливаться. Предприятию для этого пришлось вложить серьезные деньги, причем не в производство, а именно в экологию. Это сознательная позиция компании, я считаю, что это, безусловно, шаг вперед и большая заслуга губернатора нашего региона, который системно проводит линию по экологизации производств. Важно не останавливаться, а двигаться дальше, чтобы решить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу Челябинска на 20%», — заявил Владимир Бурматов.

Руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников оценил усилия предприятия в работе по снижению влияния на окружающую среду.

«Пуск реконструированного цеха улавливания завода „ Мечел-Кокс “ — это, пусть небольшая, но очень важная часть реализации областной комплексной экологической программы, рассчитанной до 2024 года. Это правильный пример решения задач, которые ставили перед предприятием власти Челябинска и Челябинской области — конкретные меры, направленные на недопущение загрязнения воздуха. Мы относимся к этому мероприятию, как к одному из кирпичиков здания будущей экологической безопасности», — комментирует Виталий Курятников.

Председатель «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов отметил работу Группы «Мечел» по реализации национального проекта «Экология».

«„Мечел“ — это одна из компаний, чей план экологических мероприятий включен в национальный проект „Экология“. Мы видим, что все мероприятия этой программы реализуются, некоторые — с опережением графика. Мы надеемся, что модернизация производства завода „Мечел-Кокс“ принесет большую пользу экологии Челябинска», — подчеркнул Элмурод Расулмухамедов.