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Модернизация коснулась бензольного отделения Цеха улавливания № 1. При реконструкции внедрена технология закрытого цикла охлаждения коксового газа в теплообменной аппаратуре, без контакта используемой при этом оборотной воды с атмосферным воздухом, что исключает выбросы загрязняющих веществ. На градирне охлаждается лишь чистая техническая вода, которая обеспечивает работу теплообменников и не соприкасается с коксовым газом.
Данная технология относится к передовым доступным технологиям, для претворения ее в жизнь потребовалось построить новую градирню, две новые насосные станции, установить спиральные теплообменники и специальное
Модернизация узла охлаждения с внедрением современных технических решений позволит
«Цех улавливания № 1 — не первое подразделение ООО „
Реконструкция началась в 2018 году. Для реализации проекта построены две новые насосные станции для «грязной» и «чистой» воды, новая градирня для охлаждения «чистой» воды, установлены четыре спиральных теплообменника фирмы
Инвестиции в модернизацию бензольного отделения Цеха улавливания № 1 составили 130 млн рублей.
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы современного оборудования цеховая трансформаторная подстанция будет модернизирована с увеличением мощности.
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов также отметил важность преобразований, происходящих на
«Модернизация цеха — это те улучшения, которые люди смогут ощутить. Теперь опасные вещества будут улавливаться. Предприятию для этого пришлось вложить серьезные деньги, причем не в производство, а именно в экологию. Это сознательная позиция компании, я считаю, что это, безусловно, шаг вперед и большая заслуга губернатора нашего региона, который системно проводит линию по экологизации производств. Важно не останавливаться, а двигаться дальше, чтобы решить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным, по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу Челябинска на 20%», — заявил Владимир Бурматов.
Руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников оценил усилия предприятия в работе по снижению влияния на окружающую среду.
«Пуск реконструированного цеха улавливания завода „
Председатель «Всероссийского общества охраны природы» Элмурод Расулмухамедов отметил работу Группы «Мечел» по реализации национального проекта «Экология».
«„Мечел“ — это одна из компаний, чей план экологических мероприятий включен в национальный проект „Экология“. Мы видим, что все мероприятия этой программы реализуются, некоторые — с опережением графика. Мы надеемся, что модернизация производства завода „Мечел-Кокс“ принесет большую пользу экологии Челябинска», — подчеркнул Элмурод Расулмухамедов.