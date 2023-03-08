МЧС предупредило жителей Челябинской области о гололеде

Как не упасть и не попасть в аварию

В четверг, 9 марта, в Челябинской области ожидаются снегопады, сильный ветер и гололед. Региональное ГУ МЧС России предупредило южноуральцев о непогоде и напомнило о том, какие правила безопасности необходимо соблюдать на скользких дорогах и тротуарах.

Из-за снегопадов и гололеда водителям рекомендовано пересесть с личного на общественный транспорт, а также не отправляться в дальние поездки. В противном случае необходимо соблюдать ряд правил безопасности:

движения водителя должны быть плавными;

необходимо избегать резкости в начале движения, при разгоне, повороте и торможении;

заранее включать указатели поворотов;

быть осторожными на перекрестках;

удерживать увеличенную дистанцию до находящихся впереди автомобилей;

быть внимательными в местах возможного появления пешеходов.

Осторожными во время гололеда следует быть и пешеходам. Так, передвигаясь по льду, необходимо не торопиться, наступать на всю подошву, освободить руки и слегка расслабить ноги. Пожилым людям не следует выходить на улицу без трости с резиновым наконечником или специальной палки с заостренными шипами.

9 марта южноуральцев ожидает не только непогода, но и потепление: температура поднимется до +5 градусов. К концу недели синоптики обещают настоящую весну.