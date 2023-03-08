До +7 градусов потеплеет в Челябинской области

К концу недели непогода в регионе также стихнет

К концу недели в Челябинскую область придет настоящая весна. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в пятницу, 10 марта, воздух в регионе прогреется до +7 градусов. Плюсовую температуру обещают и ночью. Температура начнется подниматься уже с четверга, 9 марта. Рассказываем о погоде подробнее.

9 марта жителей региона еще ждет непогода. В большинстве районов синоптики прогнозируют мокрый снег, в горах продолжатся снегопады, местами метели. На дорогах сохранится гололед. В ночные часы температура воздуха опустится до минус 3 — 8 градусов, при прояснении похолодает до −13°C. Днем воздух прогреется до +5°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В Челябинске в четверг ожидается небольшой мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до минус 5 — 7 градусов, днем поднимутся до плюс 2 — 4 градусов. Погода также будет ветреной: порывы ожидаются до 16 метров в секунду.

Уже в пятницу снегопады и метели сменятся солнечной погодой. Температура поднимется еще выше. При этом, по данным синоптиков, в регионе по-прежнему будет ветрено. Более подробные прогнозы читайте ежедневно на нашем сайте.