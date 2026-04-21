Майские на Крайнем Севере — как насыщенно, но экономно отдохнуть на Ямале

В экспресс‑программе — шашлыки, рыбалка и мини‑туры по округу

Северный Урал — одно из небанальных направлений на майские праздники. Отметить праздники можно в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Губкинском. Советы от семьи путешественников Анастасии и Владислава Клиновых, как интересно, насыщенно и при этом недорого отдохнуть на Крайнем Севере в длинные выходные, собрали коллеги из «Север-Пресс».

Клиновы советуют заранее выбирать город, изучать достопримечательности и бронировать жилье, чтобы сэкономить время. Основные траты — бензин, аренда жилья и питание.

Новый Уренгой : открытие сезона рыбалки. Вариант для тех, кто не боится холода и любит активный отдых. Потребуется теплая одежда и специальное снаряжение. Бюджет — до 5 тысяч рублей на семью.



Ноябрьск : рекомендуется посетить природно-этнографический комплекс «Нум», «Ноябрьск-парк» и сфотографироваться у памятника «Комару» — неофициальному символу города.

Губкинский : стоит заглянуть в Никольский сквер (покормить птиц и белок), Сказочный сквер с избушкой на курьих ножках. Для проживания лучше выбрать базу отдыха у реки Пяку-Пур с русской баней и зонами у воды.

Салехард : в столице округа нужно увидеть стелу «Полярный круг», скульптуру мамонта Мити, посетить музей имени И. С. Шемановского и «Обдорский острог». Национальные блюда советуют пробовать в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск».

Как уточняет Анастасия Клинова, на любые поездки по округу уходит около 20 тысяч рублей.

«Поэтому очень важно заранее рассчитать бюджет и четко понимать, чего вы хотите от каждого города. Если в следующем году снова будут длинные выходные, мы точно хотим вернуться в Салехард, но уже с целью исследовать природный парк „Ингилор“ или отправиться в однодневную экспедицию на Полярный Урал», — цитирует путешественницу «Север-Пресс».

