Май-2026 начнется с сильных дождей в Челябинской области

Объявлено штормовое предупреждение

В пятницу, 1 мая, на Челябинскую область обрушатся ливни: сильные осадки принесет казахстанский циклон. Ветер усилится, а дневной прогрев не превысит +12°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут +4...+6°С, днем — от +7 до +9°С. Дождь, временами сильный. Ветер восточный с переходом на северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит +1...+6°С, дневная — от +7 до +12°С. Дожди, локально ливни. Крайнему западу достанутся небольшие осадки. Ветер будет северо-западным и разгонится до 4—9 метров в секунду, вероятны усиления до 12 метров в секунду.

Из-за обильных осадков в регионе объявили штормовое предупреждение. Также синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в предстоящие дни. Кстати, ряд округов запретил жарить шашлыки на природе в майские праздники.