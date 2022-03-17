Материнский капитал предложили направлять на оплату частных детских садов

Законопроект подготовил Минтруд

Минтруд разработал законопроект, который позволит использовать средства материнского капитала на оплату детских садов и других образовательных услуг. Речь идет только про учреждения, где услуги оказывают индивидуальные предприниматели. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

«Оплатить услуги за счет средств маткапитала можно будет только у ИП, которые имеют соответствующий разрешающий документ — лицензию заниматься образовательной деятельностью на территории России. Речь идет о ИП, которые при организации своих обучающих программ не выступают преподавателями самостоятельно, а привлекают штат специалистов. Исключение составляют только те ИП, где физическое лицо — это организатор и педагог в одной роли», — уточнили в ведомстве.

В Минтруде напомнили, что до момента вступления законопроекта в силу семьи могут тратить средства маткапитала на обучение ребенка исключительно в образовательных организациях, открытых юридическими лицами.

Ранее предполагалось разрешить направлять средства на образование ребенка без личного визита в Пенсионный фонд. Образовательная организация сможет самостоятельно передавать данные в ПФР, заключив с Пенсионным фондом соглашение. Это позволит родителям направлять средства на оплату договора в режиме онлайн. Документ пока находится на рассмотрении.

А в Челябинске родители протестуют против открытия IT‑куба на месте детского сада.

