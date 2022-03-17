В Челябинске родители протестуют против открытия IT‑куба на месте детского сада

Семьи дошкольников обратились к властям и в прокуратуру с просьбой не расформировывать группы

Во Дворце пионеров на Алом поле хотят открыть IT-куб . Место выбрано не случайно: во-первых, центр города, а во-вторых, сам дворец давно славится собственными техническими кружками. Но против нового центра цифрового образования протестуют семьи, которые водят своих детей в детский сад при Дворце пионеров.

Детский сад на три группы открыли на Алом поле в 2008 году. Садиков тогда не хватало, городские власти открывали их где только могли. Под дополнительные места отдавали музыкальные залы дошкольных учреждений, первые этажи жилых домов. Так было принято решение потеснить секции и кружки Дворца пионеров: на Алом поле открыли небольшой филиал челябинского детсада № 195.

Сегодня дефицита мест нет. Помещения можно вернуть системе допобразования.

Но родители малышей требуют оставить садик. Уже написано заявление на имя мэра, прокурора Челябинской области и министра просвещения РФ.

«Детей, посещающих дошкольное учреждение, планируют перераспределить по иным дошкольным учреждениям Челябинска, фактически выставив на улицу»,

— заявляют родители.

Недовольные замечают, что в центре города идет активная жилая застройка, свободных мест в окрестных садиках не хватает. Родители в качестве компромиссного решения предлагают оставить детские группы в стенах дворца, а вместо этого выставить на улицу других арендаторов помещений.

«Другие площади под IT-куб не подходят. А те, что заняты, не совсем подходят под детский сад. Конечно, перед открытием садика помещения перестроили, разделили на группы. Но условия для детсада там неподходящие»,

— говорит директор Дворца пионеров на Алом поле, заместитель председателя Общественной палаты Челябинска Юлия Смирнова.

В самом дворце сейчас занимаются 12 тысяч юных челябинцев. За места в кружках и секциях родители борются, как за место в престижной школе. Пару лет назад в первый день записи мамы и папы обрушили электронную очередь.

«Сложнее всего записаться в кружки технического творчества. Это самое популярное направление. И IT-куб — это еще одна возможность для тех родителей, которые хотят воспитать в ребенке технические навыки. Заниматься в нем смогут 150 детей разного возраста. В прошлом году городская дума Челябинска утвердила стратегию развития города до 2035 года. Приоритетными в этом документе названы техническое и естественно-научное направления. Все понимают, что это важно, особенно для нашего промышленного города»,

— добавляет Юлия Смирнова.

В 2022 году первый челябинский IT-куб откроют на базе 116-й средней школы в Чурилово . Но заниматься там смогут исключительно школьники этого учебного заведения. Для других детей создается IT-куб на Алом поле. Его открытие запланировано на 2024 год.

Точные сроки капитального ремонта помещений под IT-куб и открытия центра цифрового образования никто не называет. Разработка дизайн-проекта помещений и сметы работы, вероятнее всего, начнется до фактического закрытия филиала детсада. За это время часть детей уже выпустят из детсада, часть перейдет в другие сады. Все надеются, что переходный процесс пройдет плавно, а потому безболезненно.

«Вывод групп будет поэтапным, по мере выпуска детей. Помещения Дворца пионеров были переданы детсаду № 195 во временное пользование. Сейчас в Центральном районе нет очереди в детские сады, а детсад № 195 ежемесячно подает свободные места для текущего комплектования. Поэтому рассматривается вопрос о более эффективном использовании помещений. Тем более что содержание филиала, когда численность детей сокращается, нецелесообразно и экономически невыгодно. Свободные места есть и в основном здании садика, и в садах, которые находятся в пешей доступности»,

— заявили ИА «Первое областное» в городском комитете по делам образования.