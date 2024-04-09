Мать-одиночка, которой 1obl.ru помог купить квартиру, умерла в Златоусте

Ирина Мухамед Мангунгу не справилась с пневмонией

История уроженки Миасса Ирины Мухамед Мангунгу была одной из самых читаемых на нашем сайте в 2021 году. Она тронула и читателей, и журналистов, причем настолько, что вместе нам удалось изменить жизнь женщины к лучшему.

Ирина рано потеряла мать и не знала в детстве ни любви, ни ласки. Пробовала построить свою семью, однако муж-африканец бросил женщину с двумя маленькими детьми и, не прощаясь, сбежал на родину.

Потом во время пожара у Иры сгорел дом в деревне и она в буквальном смысле пошла по миру: ребят на время пришлось сдать в детский дом, а самой скитаться по съемным квартирам.





Так как у женщины не было своего жилья, детей ей долго не возвращали. Но Ирина упорно этого добивалась. Если бы была пропащая, пьяница, могла, наверное, жить для себя. Но она не оставляла надежды вернуть детей и свить теплое семейное гнездышко. Это чувствовали и другие. Ирину многие люди жалели, ей помогали. Когда детей Ире все же вернули, но запретили снимать пенсию по потере кормильца, ей пришлось содержать всю семью на 500 рублей в сутки. Тогда Ирина Мухамед Мангунгу и стала героиней наших материалов.

«Она все время занималась детьми, не пила, ни курила, не точила лясы на скамейке с соседками. Она кормила детей, а сама доедала за ними кусочки. Она видела в детях смысл своей жизни», — вспоминают миасцы, которые ей тогда помогали.

После выхода публикаций на сайте 1obl.ru женщине все-таки разрешили снять годами копившиеся на банковских книжках детские деньги — пособие по потере кормильца, доставшееся от мужа. На них Ирина купила квартиру и, как нам казалось, наконец обрела свое счастье. Вместо униженного и раздавленного человека мы впервые увидели счастливую женщину.

У семьи оставалось много проблем. Денег по-прежнему не хватало. Дети все чаще проявляли подростковый эгоизм, не замечая подвига матери. А Ирина смиренно несла свою ношу.

Увы, на долгую жизнь сил уже не хватило. Ирина умерла в больнице от пневмонии. Сегодня днем ее похоронили.

Детей готовы взять под опеку родственники семьи.