Мастерица из Миасса вручную шьет реалистичные игрушки

На шитье одного изделия уходит около двух-трех недель

Милые пушистые котята, зайчики, лисички и медвежата — все это может предложить мастерица из Миасса Марина Клейман. Она занимается созданием красивых игрушек и признается, что это ее хобби, оно никак не связано с основным заработком.

«У меня заказов почти нет, это мое хобби, а не заработок. Это для души. Просто так сидеть дома я не люблю — больше люблю мастерить», — рассказывает Марина Клейман.

Она начала увлекаться шитьем благодаря детям — первых мишек смастерила в подарок племянникам. Началось все с простого онлайн-мастер-класса, рукодельнице он понравился. Затем схема изготовления игрушек стала привычной.

«Сначала я смотрю картинки в интернете и выбираю, какое животное я хочу сшить. Затем изучаю материалы. Дальше уже покупаю все, что мне нужно», — делится Марина.

Швея рассказывает, что материалы для игрушек можно купить только в специализированных интернет-магазинах. На первых порах «обожглась», купила необходимое в случайном магазине — те ткани пылятся в шкафу. Теперь материалы Марина Клейман покупает только качественные и надежные.

«Если хочешь, чтобы игрушка получилась понятной, — материал должен быть соответствующим. У меня это искусственный мех хорошего качества или вискоза — немецкая или итальянская, использую также мохер немецкий. Шью все обычными прочными нитками. Есть специальные, конечно, но они аналогичные. Глаза я покупаю готовые: есть кошачьи, собачьи, медвежьи. Это все можно раздобыть», — отмечает рукодельница.

Фото своих творений Марина публикует в «Инстаграме». Цели продать и разбогатеть нет — игрушки делаются не для этого. Если есть желание у людей купить лису или кошечку, Марина продает изделия за символическую сумму — около тысячи рублей. Хотя себестоимость материалов не мала.

«Одна пара глаз стоит 250 рублей в среднем. В каждую игрушку используется дорогой скелет. Шью с качественным искусственным мехом, затем крашу, леплю носы», — делится секретами Марина Клейман.

Покупатели объявляются в основном в Подмосковье и Москве, но Марина готова отправить свои творения в любую точку России. И патриотично заявляет, что отправлять за границу пока не готова.