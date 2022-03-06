Мастер Маша из Челябинска чинит стиральные машины

Накануне 8 Марта мы поговорили с девушкой, как и почему она выбрала профессию

Несмотря на завоеванное сто лет назад гендерное равноправие трудящихся, мастерами по ремонту стиральных машин, холодильников, телевизоров и прочих посудомоек мы привыкли видеть мужчин. Но мы нашли в Челябинске уникальную девушку, которая после университета окончила специальные курсы и занялась по-настоящему любимым делом.

Мария Заплаткина сидит на корточках у стиральной машинки и внимательно осматривает панель порошкоприемника.— У вас протекает вот тут, налет от воды на панели.— Не было протечек, все сухо же, — удивляется владелец стиральной машинки.— Было-было. Вот следы налета. Протекание приведет к ржавчине, а потом вода может на пол течь. Это заводской брак «LG-шек». После пяти лет работы бункер для порошкоприемника деформируется, и вода, которая отправляется в отсек, вытекает. Такого не должно быть. Часто эту проблему вижу, — со знанием дела рассуждает девушка.Маша Заплаткина работает мастером по ремонту стиральных машинок два года. Знает технику до болтика и без труда объясняет, где под корпусом проходит циркуляционный шланг, как работают датчики уровня воды и чем коллекторный движок отличается от инвекторного.

«Зато женщины всегда меня встречают с радостью. Им как-то спокойнее оттого, что я девушка»,

— рассказывает Маша.

За два года Маша обошла больше сотни квартир, реанимируя старенькие стиралки. Хозяева, как правило, встречают мастера с удивлением: «Девушка — мастер по ремонту? Так бывает? Ну давай попробуем». Маша не обижается, понимает — девушек в этой сфере правда мало, оттого и недоверие.Механизмы и технику Маша любит с детства. В 12 лет она уже разбирала и собирала велосипед и залезала с отверткой под корпус стиральной машинки. Мечтала в школе попасть на уроки труда к мальчикам, но девочек категорически не пускали. Приходилось с одноклассницами шить фартук и — ужас! — печь шарлотку.

«Никогда не любила уроки труда. Часто сидела и играла в карты, что невероятно бесило учительницу. Она ставила мне колы и выгоняла с уроков. Спасало, что моя мама — швея. Сошьет блузку дома — я принесу, мне оценку поставят»,

— улыбается Маша.

Забивать гвозди Машу научил папа. По ее словам, он мог и унитаз установить, и баню построить. Дочь ему помогала, приносила инструменты, выполняла несложную работу. Только вот общалась с ним не так часто: отец работал дальнобойщиком, а потом и вовсе ушел из семьи. Маше было семь лет.Спустя время некоторые папины обязанности достались ей — смазывать петли, регулировать дверки на кухонном гарнитуре и точить ножи. До сих пор ее раздражает, когда что-то в доме скрипит, шатается или плохо прикручено, — сразу хочется исправить.После школы Маша поступила на психолога в ЧГПУ. Защищала диплом по девиантному поведению, успела поработать в наркологическом центре и на телефоне доверия. Но быстро поняла, что это не ее.

«Когда пришла в компанию, сильно волновалась. Но директор сказал: „Все в порядке, у нас девочки лучше парней работают!“ Я была единственной девочкой на курсе, а вот обучала нас девушка Люба»,

— рассказывает Маша.

«С этой малышкой я совсем обленилась. Она очень удобная. При вскрытии машинки приходится откручивать по 15 винтов, и этот инструмент очень помогает. Электрическая отвертка легкая, не то что трехкилограммовый шуруповерт. Ни секунды не пожалела, что потратила на нее деньги»,

— говорит Маша.

Нашла бесплатные курсы по ремонту бытовой техники с дальнейшим трудоустройством. Через две недели, разобравшись с матчастью, Маша уже отправилась на первые заказы.На вызов мастер Маша берет 12-килограммовый рюкзак с инструментами. Специально для нас устраивает распаковку: ключи-трещотки, разводные ключи, плоскогубцы, кабелерезы, шлицевые отвертки, мультиметр. На дне лежат забытые шланги и старенькие подшипники. С особым трепетом девушка достает из маленького зелененького ящика электрическую отвертку.Несмотря на некую настороженность со стороны клиентов, конфликты возникают редко. Девушка в грубых штанах, с большими цветными тату на руках и внимательным взглядом из-под очков редко спорит. Привыкла доказывать свою правоту делом. Может, сказался диплом психолога?

«В девять вечера поехала на вызов. В квартире мужчина, нетрезвый. Осматриваю машинку. Оказалось, манжета слетела. Быстро все делаю, прошу заплатить за вызов. А он мне: „У меня денег нет“. Предлагаю как-нибудь договориться. Он походил-подумал и заявляет: „Денег дать не могу. Порезать зато кого-нибудь могу!“ — и берет нож в руки. Я, конечно, убралась оттуда и за деньгами уже не возвращалась. Жизнь дороже»,

— рассказывает Мария.

«Расходники. Если не понадобится — можно на металлолом сдать»,

— пожимает плечами она.

В переплет Маше тоже случалось попадать. Как-то раз клиент заявил, что ему нечем заплатить — но он «может кого-нибудь убить для нее».Вся жизнь Маши теперь вертится под работу, даже автомобиль она выбирала с учетом специфики: в багажник старенькой «Калины Универсал» легко помещается стиральная машинка, если нужно отвезти ее в гараж. Вот и сейчас, когда Маша подняла крышку багажника, вижу барабан от стиралки.За два года Маша полностью погрузилась в работу, даже мысли нет заниматься чем-то другим. Она научилась налаживать посудомойки, варочные поверхности и присматривается уже к другой бытовой технике.