Госдума утвердила закон о кредитных каникулах для россиян

Отсрочка по платежам будет возможна до конца сентября

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о кредитных каникулах для россиян и бизнеса в 2022 году. Заемщик вправе до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита, пишет пресс-служба Госдумы.

Также в рамках законопроекта правительство сможет устанавливать случаи и порядок списания начисленных поставщику неустоек в связи с неисполнением обязательств по контракту для государственных и муниципальных нужд. По решению властей могут быть пересмотрены условия госзакупок.

Кроме того, правительство сможет принимать решения о повышении размера социальной доплаты к пенсии и ее дополнительной индексации, изменении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Вместе с тем для малого и среднего бизнеса правительство ввело мораторий на плановые проверки до конца 2022 года, для аккредитованных IT-организаций — до конца 2024 года.

Инициатива предполагает расширение также списка лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе.

Депутаты Госдумы также приняли поправки в Бюджетный кодекс. Предусмотрена возможность размещения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги. Установлено оперативное использование дополнительных доходов на предотвращение негативного влияния на российскую экономику.

Еще одним законом предлагается запустить новый, четвертый, этап амнистии капиталов. У предпринимателей будет возможность декларировать наличные средства, а вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы», что позволит легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты — фьючерсные контракты, опционы.

Также изменения внесли в Налоговый кодекс. Речь идет о продлении сроков уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях.