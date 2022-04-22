Массовые проверки ждут водителей на въездах в Челябинск и Магнитогорск

Автовладельцев просят с пониманием отнестись к профилактическому мероприятию

Сегодня, 22 апреля, сотрудники ГИБДД снова выстроятся в коридоры на въездах в Челябинск и Магнитогорск. Госавтоиспекция проведет сплошные проверки в целях выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также пресечения преступлений, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

«В мероприятии будут задействованы 48 экипажей двух полков ДПС ГИБДД на территории города Челябинска и 13 экипажей батальона ДПС ГИБДД в городе Магнитогорске. Экипажи ДПС будут нести службу на въездах и выездах из городов», — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В Госавтоинспекции просят водителей с пониманием отнестись к этому профилактическому мероприятию, ведь оно призвано обезопасить всех участников дорожного движения.

Напомним, предыдущая подобная проверка проводилась 13 апреля. Тогда сотрудники ГИБДД выявили более 100 нарушений.