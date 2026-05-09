В честь 9 Мая в Челябинском оперном театре прошел концерт для ветеранов и кадет

На празднике выступил певец Марк Тишман

В Челябинском театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие к 81-й годовщине Великой Победы. В зрительном зале собрались ветераны боевых действий, кадеты ЧВВАКУШа, военнослужащие и участники специальной военной операции.





Одно трогательное выступление сменяло другое. Организаторы сразу погрузили публику в удивительную историю самого театра. Здание еще не успели достроить, когда в 1941 году сюда въехал завод «Калибр». В годы войны и даже несколько лет после здесь работали станки.





Позже на сцене зазвучала песня «День Победы».





Весь зал поднялся за секунду, слушая легендарное произведение стоя, как гимн.





«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил гостей и участников. «Это священный праздник для всех народов нашей большой страны, для каждого из нас. Сегодня героизм и самоотверженность поколения победителей служат примером для тех, кто сражается на передовой в зоне СВО. Южный Урал был и остается опорным краем державы. Страна всегда может рассчитывать на нас, на наше единство, сплоченность и верность традициям предков», — сказал глава региона.





Алексей Текслер подчеркнул, что область делает все для приближения новой победы: поддерживает армию мощным тылом, помогают волонтеры и предприятия. Губернатор напомнил о трудовом подвиге Челябинска военных лет, когда цеха перестраивали для выпуска танков и брони за считанные месяцы. Эти традиции живы до сих пор.

В этот вечер на сцене театра глава региона вручил государственные и ведомственные награды, отметив героизм военнослужащих, мужество представителей силовых структур, патриотизм и надёжную тыловую поддержку армии.





Знаком отличия «За смелость и отвагу» отмечены военнослужащий 90-й танковой дивизии, гвардии старший прапорщик Сергей Кубряк и военнослужащие учебного центра Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева — капитан Дмитрий Домолего, капитан Сергей Печурин и капитан Дмитрий Сенькин.

Медалью «За укрепление боевого содружества» награждены заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области, полковник полиции Александр Картуесов, начальник оперативного управления ГУФСИН России по Челябинской области Антон Макаров и генеральный директор Челябинского кузнечно-прессового завода Андрей Гартунг.

Знака отличия Центрального военного округа «За заслуги» удостоены глава Сосновского муниципального округа Евгений Ваганов и глава Калининского района города Челябинска Сергей Колесник.

Настоящим сюрпризом концерта стало выступление певца Марка Тишмана. Заслуженный артист России поздравил челябинцев и признался, что живет сегодня только потому, что солдаты Красной армии вызволили его бабушку из фашистского гетто.





«Вечная память и вечная благодарность тем, кто освобождал мир от страшной чумы. Нам важно продолжать жить, зная, что в нас течет кровь воинов-победителей», — сказал Марк Тишман.

Особый момент: певец опустился на колено, чтобы вручить букет 87-летней Байрамбике Хамитовой. Он рассказал, что ветеран-волонтер СВО уже после 13 мая снова отправится за ленточку с гуманитарной помощью.





Концерт завершился «Майским вальсом» в исполнении Марка Тишмана. Песня давно стала символом Победы, памяти о войне и веры в мир.



