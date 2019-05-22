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/ Маленькому южноуральцу с мышечной дистрофией нужна коляска для походов в школу

Маленькому южноуральцу с мышечной дистрофией нужна коляска для походов в школу

Мальчик не может сидеть без опоры.
сегодня в 14:01
  |  Общество

11-летний Денис Скопец хочет пойти в школу вместе со сверстниками. Но мальчику тяжело это сделать, потому что в 6 лет ему поставили диагноз миопатия Дюшена, то есть мышечная дистрофия. Сначала мальчик просто неуклюже ходил и испытывал проблемы во время подъема по лестнице, потом ситуация начала ухудшаться. Раз в год Дениса обследуют врачи.

Постепенно начинают ослабевать мышцы. Сначала ребенок начинает как-то неловко ходить, спотыкаться, потом ему становится трудновато вставать. Потом уже трудновато сидеть. Ему нужна опора. Ослабевают мышцы, которые отвечают и за дыхание. Межреберные мышцы, диафрагма, и точно также слабеют все мышцы, в том числе, и сердечные мышцы и желудочно-кишечного тракта. — рассказала сайту «Первый областной» заведующая отделением паллиативной помощи ЧОДКБ Наталия Тарасова.

Замедлить атрофию мышц может гормональная терапия. За 5 лет мальчик уже прошел несколько таких курсов, кроме того, они разрабатывает мышцы рук и ног на специальном велотренажере. Но мальчик все равно передвигается на инвалидной коляске, она очень неудобная, с ней тяжело даже вывести Дениса на улице, не то что отправить в школу. Новую мобильную коляску семья приобрести не может из-за высокой цены.

Помочь Денису Скопцу могут читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на номер 3434. В тексте написать слово «Родная» и через проблем сумму. Ее спишут с мобильного счета. Операция доступна для абонентов МТС, Билайн, Теле2 и Мегафона.

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Комментарии

Владимир Кущенко
14:50, 22.05.2019
А диету назначить правильную, чтобы вес скинуть нет? Видно же, что пацан перекормленный.

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