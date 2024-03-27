Максимальный размер социального контракта в Челябинской области составил 380 тысяч рублей

С начала года контракт с государством заключили 599 человек

Максимальный размер социального контракта в Челябинской области составляет 380 тысяч рублей. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу и получить поддержку в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Соцконтракт является востребованной и эффективной мерой социальной поддержки. Основная цель социального контракта — вывести семью из трудной жизненной ситуации на уровень самообеспечения. Анализ показывает, то подавляющее большинство южноуральцев благодаря соцконтракту увеличивают свои доходы», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

С начала 2024 года южноуральцы заключили 599 социальных контрактов, в том числе 121 — на поиск работы, 380 — на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, 56 — на создание личного подсобного хозяйства, 42 — на преодоление трудной жизненной ситуации.

Заключить соцконтракт могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума.

Для заключения социального контракта необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства. Также написать заявление можно на сайте государственных услуг.