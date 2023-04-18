Магнитогорцам показали ход строительства двухуровневого озера с мостом на курорте «Притяжение»

Объекты будут готовы летом — 2023

Уже этим летом в Магнитогорске Челябинской области откроют вторую очередь городского курорта «Притяжение» с двухуровневым озером и видовым мостом. В пресс-службе проекта рассказали, каким будет мост и можно ли будет купаться в водоеме.

«Проектировщики обещают, что мост над „Большим озером“ будет казаться невесомым, словно парящим в воздухе, а при наступлении сумерек многотонное сооружение будет украшено динамической подсветкой»,— рассказали представители «Притяжения».

Само озеро будет выглядеть не менее зрелищно. Кстати, его емкость составит 212 тысяч кубических метров, а создают его вместе с уникальными флорой и фауной. И, да, купаться там магнитогорцам разрешат.

На данный момент в стройке объектов на территории 12 гектаров задействованы около двухсот технических специалистов и 22 единицы техники.

Более подробно том, что в этом году появится в парке «Притяжение», смотрите в нашем материале.